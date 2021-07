Domani "Quando la Musica si fa Preghiera" al San Giuseppe di Santa Marinella - Terzo Binario News

“La Parrocchia di S. Giuseppe in S.Marinella ormai da decenni propone stagioni concertistiche di tutto rispetto, e lo fa senza disporre di alcun finanziamento da parte pubblica. Desta quindi una certa sorpresa il livello della stagione concertistica estiva, alla quale è stato dato l’evocativo nome di “E quindi uscimmo a riveder le stelle”.

E in effetti di stelle se ne alternano diverse in questi concerti. Dopo le applauditissime performances del M° Stefano Mhanna, che ha deliziato i presenti al violino, al pianoforte ed all’organo, il canto sacro reclama giustamente il suo spazio, e lo fa con uno straordinario concerto in programma venerdì 30 luglio alle 21,15, dal titolo “Quando la Musica si fa Preghiera”: arie sacre di Bach, Franck, Gounod, Mozart, Rossini, Schubert, Vavilov e Verdi, saranno mirabilmente interpretate dal basso Mario Pochini, dal baritono Angelo Ingrosso, dai tenori Alberto Marino e Giuseppe Frignani, dal mezzosoprano Marcella Foranna e dal soprano Rita Colucci, accompagnati al pianoforte dal M° Rosalba Lapresentazione. Ma c’è di più: “special guest star” della serata sarà il celebre tenore Mario Bianchi, chiamato ad interpretare l'”Agnus Dei” di George Bizet.

Brani ed interpreti saranno introdotti dal M° Roberto Magri, fondatore dell’Associazione “Il Melodramma” , colui al quale la città di Santa Marinella deve tanti spettacoli d’eccezione con tanta buona musica.

Ultima chicca dell’evento, la presenza dell’Avv. Anna Clementi, unica discendente diretta del M° Muzio Clementi, eccelso compositore, pianista e “padre del pianoforte moderno”, sulle cui opere hanno studiato e continuano ad esercitarsi intere generazioni di pianisti. Tutto questo rende il concerto imperdibile per chi ha a cuore la musica classica e la cultura in generale.

E’ possibile scaricare il programma del concerto dal sito www.stjosephchoir.it . Per maggiori informazioni si può scrivere a organumperla@libero.it o telefonare al n° 348-8748548.

Appuntamento dunque venerdì 30 luglio alle 21,15 presso la chiesa di San Giuseppe in Via della Libertà 17 a Santa Marinella. Ingresso libero con obbligo di mascherina e distanziamento”.

Servizi Musicali Parrocchia S.Giuseppe