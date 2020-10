Domani Passeggiata da Eroi con la Nuova acropoli di Ladispoli - Terzo Binario News

Può una semplice passeggiata risvegliare l’eroe che è in noi? Di quale eroe parliamo e qual è la sua forza?

Scopriamolo insieme, sabato 3 ottobre con l’Associazione Nuova Acropoli, che propone “Una passeggiata da Eroi”: una facile escursione adatta a tutti (bambini e adulti), presso le colline ceretane.

L’appuntamento è alle ore 8:00 presso la sede associativa, in via Fiume 108 a Ladispoli, muniti di pranzo al sacco. Il rientro è previsto per le 15:00 circa.

L’obiettivo del percorso è ricordare ad ognuno di noi che siamo capaci di fare la differenza! Per noi stessi e per il mondo che ci circonda. Non è necessario essere dotati di una forza eccezionale come Ercole o di un indomito coraggio come il prode Achille.

Ognuno cela dentro di sé il proprio “aretè”, la bravura dell’eroe, e riconoscerla è il primo passo per tirarla fuori ed esercitarla di fronte le piccole e grandi prove quotidiane.

E per chi desideri approfondire i temi ed intraprendere una “avventura per la vita”, Nuova Acropoli vi invita martedì 6 ottobre alle 18:30 presso la propria sede, alla presentazione del corso di “Filosofia Attiva”: un viaggio tra la filosofia d’Oriente ed Occidente che, passando per insegnamenti millenari, ci offre strumenti ed opportunità per vivere in maniera attiva e propositiva le sfide del vivere quotidiano.

Per info e prenotazioni, rivolgersi al 348 5656113 o consultare il sito: www.nuovaacropoli.it

Associazione Nuova Acropoli