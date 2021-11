Domani Pascucci svelerà il grande evento di Campo di Mare - Terzo Binario News

In città è tanta e forte l’attesa per il “giochino-social” che sta conducendo in questi giorni il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci.

Prima un video, poi un’immagine comparata e oggi un rebus. Domani, verrà reso noto di cosa si tratta. Pochi minuti fa, il terzo messaggio criptico firmato dal Sindaco.

Ieri vi ho detto che stiamo lavorando (oramai da due anni) a un grande evento che immaginiamo avrà una ricaduta importantissima sul nostro territorio.

Il primo indizio l’abbiamo dato ieri: a che fare con il nostro mare.

Giocando un po’, come nella storica Settimana Enigmistica, il secondo indizio lo abbiamo nascosto in questo riquadro di lettere.

Sono però sicuro che non vi sarà difficile trovarlo (e, ovviamente, se scoprite la frase nascosta, stavolta non rivelatela a tutti).

Serve pochissima pazienza ormai: domani, martedì 16 Novembre alle ore 12.00, in diretta sulla mia pagina Facebook, sveleremo l’ultimo indizio. E poi, nelle ore successive, saranno chiari tutti i dettagli.

Ci vediamo domani, ore 12:00

#estate2022 #comingsoon