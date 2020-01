Domani partono i lavori per la realizzazione della stazione Pigneto: le modifiche alla viabilità - Terzo Binario News

Da giovedì 16 gennaio prenderà il via la parte più importante dei lavori per la realizzazione della stazione di interscambio tra ferrovie regionali e metro C, un’infrastruttura fondamentale per il quadrante est della città: ovvero il nodo ferroviario Pigneto.

“Quello del Pigneto sarà uno dei nodi di scambio più importanti per la mobilità della Capitale”, ha dichiara la sindaca Virginia Raggi “una stazione fondamentale per l’intero quadrante est che cambierà la vita a decine di migliaia di persone che utilizzano ogni giorno i servizi di trasporto pubblico. Per consentire lo svolgimento della seconda fase dei lavori, a partire da metà gennaio, saranno quindi necessari alcuni cambiamenti alla viabilità pubblica e privata….”

Il nodo di scambio del Pigneto è uno dei progetti inseriti nel protocollo d’intesa del luglio 2018 per lo sviluppo del sistema metro-ferroviario e per la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse della Capitale; protocollo sottoscritto da Roma Capitale, Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani.

Una volta conclusa la modifica della viabilità stradale proposta da Roma Capitale, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) avvierà i lavori per la realizzazione della stazione di interscambio fra le linee regionali Orte – Roma – Fiumicino Aeroporto (FL1), la Roma – Viterbo (FL3) e la linea C della metropolitana.

Gli interventi di questa fase permetteranno di riqualificare l’intero quartiere grazie all’attivazione della fermata Pigneto.

Il nuovo nodo di interscambio avrà la duplice funzione di smistare l’intenso traffico passeggeri che giornalmente si muove da e per la Capitale e di ricucire in modo concreto, con una coerente sistemazione urbana e aree verdi, i due lati del quartiere.

L’obiettivo è quello di potenziare il trasporto regionale migliorando il livello di servizio alle persone, rendendo sempre più integrata e sostenibile la mobilità collettiva e favorendo l’intermodalità.

Le modifiche alla viabilità

saranno attuate in tre macro fasi:

– fase 1 – dal 16 gennaio doppio senso di circolazione su via l’Aquila;

– fase 2 – dal 23 gennaio inversione del senso unico su circonvallazione Casilina est (lato stazione metro “C” Pigneto), da via Prenestina a via Casilina;

– fase 3 – dal 30 gennaio chiusura al traffico di parte della circonvallazione Casilina Ovest, inversione del senso unico su via Casilina in direzione Centro tra circonvallazione Casilina e ponte Casilino, circolazione “all’inglese” (ossia con sensi di marcia invertiti rispetto ad oggi) separata da spartitraffico tra la circonvallazione Casilina e largo Galeazzo Alessi.

Dal 30 gennaio, per la viabilità privata gli itinerari alternativi saranno:

– in arrivo da piazza Lodi verso via Prenestina/direzione GRA giunti a ponte Casilino, si potrà proseguire verso piazza del Pigneto su via l’Aquila, diventata a doppio senso, fino ad immettersi su via Prenestina;

– per raggiungere via Casilina/direzione GRA: giunti a ponte Casilino, si potrà proseguire verso piazza del Pigneto e su via l’Aquila, diventata a doppio senso, fino ad immettersi su via Prenestina/direzione GRA. Successivamente si potrà svoltare a destra su circonvallazione Casilina Est quindi svoltare a sinistra per immettersi su via Casilina in direzione GRA (circolazione all’inglese fino a largo Alessi);

– per raggiungere via Casilina/direzione Centro tra circonvallazione Casilina e ponte Casilino si potrà proseguire verso piazza del Pigneto e su via l’Aquila, diventata a doppio senso, fino ad immettersi su via Prenestina/dir GRA. Successivamente si potrà svoltare a destra su circonvallazione Casilina Est quindi svoltare ancora a destra per via Casilina in direzione ponte Casilino (nuovo senso unico da circonvallazione Casilina Ovest fino a ponte Casilino);

– da piazzale Labicano per raggiungere via Casilina/direzione GRA si potrà proseguire su via Prenestina, direzione GRA, svoltare a destra su circonvallazione Casilina Est e quindi svoltare a sinistra per immettersi su via Casilina in direzione GRA (circolazione all’inglese fino a largo Alessi);

– per raggiungere via Casilina/direzione Centro tra circonvallazione Casilina e ponte Casilino si potrà svoltare a destra su circonvallazione Casilina Est, quindi svoltare a destra per immettersi su via Casilina in direzione ponte Casilino, nuovo senso unico da circonvallazione Casilina Ovest fino a ponte Casilino;

da via Prenestina (provenienza GRA)

– da via Prenestina per raggiungere via Casilina/direzione GRA si potrà svoltare su via l’Aquila e quindi a destra su piazzale Prenestino e quindi nuovamente a destra su via Prenestina (direzione GRA), quindi di nuovo a destra su circonvallazione Casilina Est. Poi si potrà svoltare a sinistra per immettersi su via Casilina in direzione GRA (circolazione all’inglese fino a largo Alessi);

– per raggiungere via Casilina/direzione Centro tra circonvallazione Casilina e ponte Casilino si potrà svoltare su via l’Aquila poi a destra su piazzale Prenestino, su via Prenestina (dir GRA) e su circonvallazione Casilina Est. DA VIA CASILINA (provenienza GRA)

– da via Casilina – per raggiungere piazza Lodi si potrà proseguire su via Casilina fino a ponte Casilino (nuovo senso unico da circonvallazione Casilina Est fino a Ponte Casilino), svoltare a sinistra verso via Gallarate in direzione piazza Lodi;

– per raggiungere piazza del Pigneto si potrà proseguire su via Casilina fino a ponte Casilino (nuovo senso unico da circonvallazione Casilina Ovest fino a ponte Casilino) poi svoltare a destra in piazza del Pigneto;

– per raggiungere via Prenestina si potrà proseguire su via Casilina fino a Ponte Casilino (nuovo senso unico da circonvallazione Casilina Ovest fino a ponte Casilino), svoltare a destra in piazza del Pigneto e via l’Aquila, diventata a doppio senso di marcia, fino ad immettersi su via Prenestina in direzione GRA (per la direzione Centro si dovrà invertire la marcia all’altezza di via Alberto da Giussano).

Le modifiche ai trasporti

Dal 29 gennaio, cambieranno percorso le linee 50, 81, 105, 412, nMc, n11.

La linea 50

in arrivo dalla stazione Termini, giunta a ponte Casilino, proseguirà su via L’Aquila, circonvallazione Casilina-lato Est, con fermata alla stazione Pigneto, e via Casilina.



La linea 81

modificherà il percorso solo in direzione del capolinea Malatesta. Da ponte Casilino a via Prenestina percorrerà via l’Aquila dove effettuerà la fermata. Disattivate le paline su circonvallazione Casilina.



La linea 412

sarà modificata solo in direzione del capolinea di via Olevano Romano. Da ponte Casilino a via Prenestina percorrerà via L’Aquila. Le fermate su circonvallazione Casilina saranno disattivate.



La linea 105

in direzione stazione Termini, percorrerà via Casilina fino a Ponte Casilino abbandonando il percorso e le fermate su circonvallazione Casilina e via l’Aquila. Provenendo da Termini, da ponte Casilino proseguirà su via l’Aquila e circonvallazione Casilina Est poi normale percorso su via Casilina in direzione Parco di Centocelle.



La linea nMc

sarà modificata solo in direzione di Montecompatri Pantano. Da ponte Casilino a via Prenestina percorrerà via l’Aquila dove effettuerà fermata. Le paline su circonvallazione Casilina saranno disattivate.



La linea n11

tra ponte Casilino e largo Galeazzo Alessi effettuerà lo stesso percorso modificato della 105.