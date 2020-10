Domani niente acqua a Valcanneto, la scuola Don Milani resta chiusa - Terzo Binario News

ACEA ATO2 ci ha comunicato che nella giornata di DOMANI, giovedì 15 ottobre dalle ore 8:30 alle ore 18:00 verranno effettuati lavori di manutenzione alla rete idrica nella località di Valcanneto.

I lavori potrebbero comportare un abbassamento di pressione e/o mancanza d’acqua nelle seguenti vie:

Via G. D’Arezzo, Via A. Boito, Via Toscanini, Via G. Sgambati, Via A. Scarlatti, Via V. Bellini, Via U. Giordani, via L. Perosi, Via M. Clementi, Via G. Pergolesi, Via G. Lulli, Via N. Paganini, Via A. Ponchielli, Via A. Corelli e limitrofe.

Per mitigare il disagio ACEA provvederà ad istituire un servizio alternativo, collocando due autobotti, dalle 8:00 fino a fine disservizio nelle zone:

Via Alessandro Scarlatti (parcheggio Scuola Istituto Comprensivo Don Milani)

Viale Claudio Monteverde angolo Via Giovan Battista Pergolesi ( area Parcheggio )

ATTENZIONE IN VIA PRECAUZIONALE PER LA GIORNATA DI DOMANI LA SCUOLA DON MILANI DI VALCANNETO RIMARRÀ CHIUSA

Per eventuali segnalazione potete contattare il numero verde 800.130.335

Alessio Pascucci