Flavia Servizi rende noto che, per consentire un intervento sulla rete, martedì 3 maggio dalle ore 8:00 alle 13:00 verrà interrotto il flusso idrico in via delle Carciofete e in via dell’Ometto.

