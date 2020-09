Domani l'EcoVelaPlay dell'Aics a Bracciano, che festeggia il decennale - Terzo Binario News

EcovelaPlay nasce nel 2010 basandosi sul concetto che un velista traendo le sue emozioni dal mare/lago e dal vento, quindi dalla natura, intraprende delle azioni ed adotta comportamenti utili a restituire qualcosa in cambio di tali emozioni. Negli anni, oltre a tutti i tipi di vela, sono stati coinvolti tutti gli sport acquatici compatibili come sup e la canoa.

“Dopo 10 anni di attività concrete in favore dell’ambiente, Ecovelaplay festeggia chiamando a raccolta i propri guardians con un simbolico appuntamento al centro del lago” così Andrea Nesi responsabile ambiente di Aics.

‘Gli Ecovelaplay Guardians sono degli sportivi/guardiani che interpretano molto bene il tema delle responsabilità individuali riguardo le questioni ambientali, chiave di volta per affrontare il problema secondo noi. Inoltre va ricordato che la natura fruita, non isolata, è più sicura e controllata e gli sportivi sono degli ottimi partners in questo senso’ continua Nesi

‘Appuntamento quindi al centro del lago per testimoniare vicinanza e rispetto ma anche per presentare i risultati delle analisi delle acque che, come oramai dal 2014, realizziamo.

Con noi l’arma dei Carabinieri con il Comandante della motovedetta Francesco Aurelio a supervisionare la sicurezza, il parco naturale regionale di Bracciano e Martignano che patrocina l’evento, il Centro Surf Bracciano ns base sul lago per le attività ambientali, l’Aics provinciale e regionale e 15 associazioni del territorio. Lo slogan degli Ecovela Guardians? Non girarti dall’altra Parte!’ conclude Nesi