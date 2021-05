Domani la Granfondo Mare e Monti dell’Etruria Meridionale - Memorial Giovanni e Paolo Casadio - Terzo Binario News

Appuntamento per mercoledì 2 giugno con la Granfondo Mare e Monti dell’Etruria Meridionale – Memorial Giovanni e Paolo Casadio, nuova denominazione della Granfondo Mare e Monti.

Per l’ottava edizione della gara, il Team Bike Terenzi avrà di nuovo come quartier generale l’Aquafelix di Civitavecchia, struttura che già in passato ha ospitato la partenza e l’arrivo di questa che è riconosciuta come una delle gare più importanti del centro Italia.

La partenza della gara è prevista dal parco acquatico alle 9:30 del mattino. Il percorso è lungo 52 km per 1230 metri di dislivello. Una manifestazione che non viene snaturata nella sua sostanza, in quanto resta una gara imprevedibile, con passaggi tecnici e panorami suggestivi che accompagneranno i corridori che vorranno partecipare.

La Granfondo Mare e Monti dell’Etruria Meridionale, organizzata sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, è aperta a Master, Open e Juniores. Anche i Master tesserati per gli altri enti di promozione sportiva possono partecipare. Il Team Bike Terenzi ringrazia i comuni di Civitavecchia, Allumiere e Tolfa e la figura di Matteo Iacomelli, che stanno rendendo possibile la grande festa attesa per il 2 giugno.

Il comitato organizzatore rende noto che per i primi 200 iscritti alla gara ci sarà un giubbino antivento in omaggio come gadget della manifestazione. Fino a domenica 23 maggio c’è la possibilità di iscriversi a prezzo agevolato alla gara.

Per iscriversi: https://www.kronoservice.com/it/schedagara.php?idgara=2736&fbclid=IwAR1OcenKD85eiirTL1pEOnJphrjKjY6cxuCNvA1CTYkFP74ACaUbH0PVkKM