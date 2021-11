Domani inaugurazione del parco giochi di via Palo Laziale a Ladispoli - Terzo Binario News

“Riqualificare i parchi giochi di Ladispoli era un impegno che l’Amministrazione comunale aveva preso con tutta la cittadinanza”. Con queste parole il Sindaco Alessandro Grando ha annunciato che domenica 21 novembre, alle ore 10:00, verrà inaugurato il parco giochi di via Palo Laziale.

Un intervento che segue, tra gli altri, i lavori di restyling del parco giochi di piazza Domitilla e l’area giochi inclusiva di via Ancona.

“A breve – ha continuato il Sindaco – i bambini potranno nuovamente riprendere a giocare anche nel parco di piazza Matteotti e quello nei giardini di via Ancona/via Odescalchi, angolo con via Trieste. Parchi gioco che sono stati completamente riqualificati e messi in sicurezza. Ringrazio l’assessore Veronica De Santis e l’Ufficio Manutenzioni per il lavoro svolto, l’associazione Nuova Luce, gli artisti e tutti gli sponsor per la realizzazione del murales nel parco di via Palo Laziale”.