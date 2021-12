Domani il Santa Marinella solidale in versione natalizia - Terzo Binario News

Anche quest’anno e in concomitanza con le festività di fine anno, l’amministrazione comunale di Santa Marinella su input del sindaco Pietro Tidei ha voluto riproporre le iniziative di solidarietà alimentare a favore di tutti quei cittadini appartenenti quelle fasce sociali più deboli che si trovano, loro malgrado, in una situazione di disagio economico.

La prima distribuzione di pacchi con generi alimentari non deperibili promossa dai volontari che operano per conto del sindaco, e grazie anche alla generosità dei supermercati Dem e Conad, si svolgerà il prossimo 22 dicembre dalle ore 15 alle ore 17 presso la sala consiliare della sede comunale di via Cicerone, 25.

Altre distribuzioni saranno programmate nelle settimane seguenti e saranno svolte, sempre per conto della amministrazione del sindaco Tidei, dalla confraternita della Misericordia grazie alla disponibilità dei volontari di Santa Marinella.

“Siamo consapevoli che purtroppo per molte persone o nuclei familiari festeggiare il Natale potrebbe essere impossibile a causa di una condizione di difficoltà finanziaria. Per questo motivo ho ritenuto fosse nostro dovere dare un concreto segnale di vicinanza e di aiuto a questi nostri concittadini.

Di concerto con i servizi sociali stiamo predisponendo, come fatto in passato anche altre progetti di sostegno alla povertà pur con le esigue risorse economiche del nostro comune, e nell’ immediato speriamo che queste prime iniziative possano almeno aiutare molte persone a trascorrere un Natale più sereno”

il Sindaco

Avv. Pietro Tidei