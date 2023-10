Domani il Città di Cerveteri contro il Fregene – Maccarese, vincere per il secondo posto in classifica • Terzo Binario News

Big Match per la squadra di Giampaolo Superchi, in caso di vittoria sarà secondo posto: gli Etruschi dopo la vittoria in Coppa Italia vogliono confermarsi

Sfida di alta classifica domani per il Città di Cerveteri, una gara che vincerla significherebbe tracciare in maniera definitiva la linea su quali sono le ambizioni della squadra allenata da Mister Giampaolo Superchi. Una sfida difficile, durante la quale Toscano e compagni dovranno mettere in campo anima e corpo, dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Domani, domenica 29 ottobre, alle ore 11:00, 7^ giornata del Campionato di Promozione: in scena Fregene Maccarese Calcio, contro il Città di Cerveteri.

Solamente due punti separano le compagini: il Fregene Maccarese è attualmente secondo in classifica con 13 punti, mentre il Cerveteri lo segue a 11 punti. Tutte e due sono quindi reduci da un momento positivo.

Il Città di Cerveteri ha il vento in poppa, i tifosi dalla propria parte e una serie di risultati che fanno morale: importantissime le due vittorie consecutive con due squadre di vertice quali il Santa Marinella in campionato e il Fiumicino in Coppa Italia.

Viene da due vittorie consecutive anche il Fregene Maccarese, che dalla sua, oltre al fattore campo avrà anche il fatto di aver riposato in settimana, non avendo l’impegno di Coppa Italia.

Insomma, sarà una partita estremamente impegnativa per entrambe.

Il Cerveteri, qualora vincesse, supererebbe il Fregene Maccarese portandosi al secondo posto. Il Fregene, invece, consoliderebbe la propria posizione e, in caso di sconfitta della capolista Sorianese, balzerebbe in testa al girone.