Domani i funerali di Paolo Moroni, ad Allumiere lutto cittadino - Terzo Binario News

“Considerato che in data 27 gennaio 2022 in Amsterdam (Paesi Bassi) è venuto a mancare Moroni con un atto di violenza inaudita; preso atto che l’atroce delitto ha suscitato profonda commozione tra i cittadini di Allumiere; ritenuto altresì di dovere, come Amministrazione, rappresentare la comunità e nella certezza di

interpretare il sentimento, di tutta la cittadinanza, di condanna verso tutti gli episodi di violenza sia di questo genere che di ogni altra forma; Ravvisata la necessità di proclamare il lutto cittadino in occasione delle esequie del giovane Ingegnere Paolo Moroni”.

Pertanto il sindaco Antonio Pasquini ha proclamato il lutto cittadino per il giorno 09/02/2022, in concomitanza con lo svolgimento dei funerali dell’Ing. Paolo Moroni mediante:

a) l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale;

b) la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento

delle serrande dalle ore 15:00 alle ore 16:00;

c) è vietata, nella suddetta fascia oraria qualsiasi attività e comportamento in contrasto con il carattere

luttuoso della giornata.