Domani i funerali di Jacopo Rinaldi di Cerveteri - Terzo Binario News

Si svolgeranno domani, martedì 8 febbraio alle ore 15:00 presso la Chiesa Santa Maria Maggiore in Cerveteri, i funerali di Jacopo Rinaldi, il giovane ragazzo di Cerveteri morto ieri, all’età di 35 anni a seguito di un drammatico incidente stradale lungo la Via del Sasso.

Per volontà della famiglia si prega di non inviare fiori ma devolvere offerte in opere di bene.

La redazione di Terzobinario.it si unisce al dolore della famiglia e di tutti quanti lo conoscevano.