Domani #EUBeachCleanup e prima tappa Italian Cleaning Tour a Ladispoli - Terzo Binario News

Nell’ambito della campagna #EUBeachCleanup 2021 e della prima tappa dell’Italian Cleaning Tour, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Ambiente Mare Italia sono lieti di invitarvi ad unagiornata dedicata alla condivisione di buone pratiche per la salvaguardia dei mari e alla pulizia delle spiagge.

L’iniziativa, organizzata dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea e da Ambiente Mare Italia, sarà un’occasione per un’azione dimostrativa di pulizia della spiaggia e per ricordare l’impegno dell’Unione europea e dell’associazionismo ambientalista nel campo della salvaguardia della biodiversità marina, ponendo l’enfasi sull’importanza di una presa di coscienza individuale. Ridurre il consumo di plastica monouso, aumentare la quota di riciclo dei rifiuti e promuovere una rapida transizione verso un’economia circolare sono questioni urgenti, che Commissione europea ha posto tra le priorità della propria agenda politica.

Con la campagna #EUBeachCleanup, la Commissione europea, attraverso le sue Rappresentanze nei 27 paesi UE e le Delegazioni nel mondo, e con il prezioso supporto di partner a livello locale, si propone di aumentare la consapevolezza sull’inquinamento da materiali plastici, specialmente in mare, e di incoraggiare le persone a prendersi cura del nostro pianeta.

L’appuntamento è per sabato 2 ottobre alle ore 10:00 presso l’ASD Il Castello, Via Diana 8, Marina di San Nicola, Ladispoli (RM). Al termine dei saluti istituzionali è previsto l’avvio delle attività di pulizia della spiaggia. Seguirà aperitivo.

Per saperne di più:

#EUBeachCleanup 2021 (europa.eu)

Interverranno:

Alessandro Grando, Sindaco di Ladispoli

Sindaco di Ladispoli Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Responsabile Comunicazione della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Alessandro Botti, Presidente AMI – Ambiente Mare Italia

Presidente AMI – Ambiente Mare Italia Mariasole Bianco, Biologa marina e divulgatrice scientifica