Domani "Disperata x Davvero" sulla pagina facebook Visit Ladispoli e Upter - Terzo Binario News

L’assessore alla cultura, Marco Milani, ricorda che domenica 20 dicembre, alle ore 19.00, è in programma un grande appuntamento con il Teatro Comico e la bravissima Laura De Marchi, volto notissimo della TV.

La rassegna teatrale “Il Teatro si veste d’Autunno”, voluta dall’Assessorato alla Cultura e organizzata mirabilmente da “I sette Raccoglifiabe” di Laura Masielli, sta battendo tutti i record, al punto di meritarsi un lungo servizio sul Tg3 Lazio.

Domenica, in uno spettacolo comico tutto al femminile dal titolo “Disperata x davvero”, la bravissima Laura De Marchi, già ospite questa estate alla Grottaccia in coppia con Nadia Perciabosco, racconterà le sue “disperate avventure” in un esilarante crescendo scenico.

Basterà connettersi sulla pagina Facebook “VISIT LADISPOLI” o su “UPTER – UNIVERSITA’ POPOLARE DI LADISPOLI” e gustarsi gratis lo spettacolo.