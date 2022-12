Domani concerto di Natale della Filarmonica Civitavecchia in Cattedrale • Terzo Binario News

Domani domenica 11 dicembre alle ore 19 presso la Cattedrale di Civitavecchia si terrà il consueto concerto di beneficenza del coro Filarmonica di Civitavecchia.

Giunto alla sua XI° edizione, il concerto “Note di Natale” vedrà esibirsi il Coro della Filarmonica diretto dal M° Riccardo Schioppa ed il Coro Laeti Cantores di Roma, diretto dal M° Angelo Gubbini.

L’entrata come di consueto è ad offerta libera ed i proventi saranno devoluti alla Fondazione Telethon in favore della ricerca per le malattie genetiche rare.