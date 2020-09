Domani chiuso il Giovanni Cena di Cerveteri: niente acqua - Terzo Binario News

Comunicazione ufficiale del sindaco Pascucci

Si informa la cittadinanza tutta che da domani, giovedì 17 settembre 2020 fino a nuova comunicazione, il plesso centrale dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Cena” (sito in via Settevene Palo, 338) resterà chiuso a causa di un guasto improvviso nella rete idrica. Le lezioni nel suddetto plesso sono sospese anche il giorno successivo, venerdì 18 settembre 2020.

Contestualmente si informano i cittadini che domani il servizio di refezione scolastica sarà garantito in tutti gli altri plessi utilizzando però il “pranzo al sacco”, poiché senza approvvigionamento idrico non sarà possibile cucinare all’interno del centro cottura collocato proprio nel plesso centrale del “Giovanni Cena”.

Questa mattina gli uffici tecnici comunali, a seguito di segnalazioni provenienti dalla scuola, hanno effettuato un sopralluogo, dal quale è scaturita la presenza di un guasto sottotraccia localizzato all’interno del perimetro del Giovanni Cena. Da domani mattina una ditta incaricata lavorerà per risolvere il problema. Fino all’individuazione del danno non sarà purtroppo possibile effettuare una previsione dei tempi di intervento. Vi forniremo tempestivamente aggiornamenti in merito.