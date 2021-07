Domani al Polo Culturale di Tolfa la mostra di Serena De Angelis e il suo laboratorio "I cinque malfatti" - Terzo Binario News

Continuano gli eventi della Associazione Chirone e della Cooperativa Taitle Ingegno Multiforme, che da tempo gestiscono con successo i servizi culturali del Polo Culturale di Tolfa, il Museo Civico, la Biblioteca Comunale, il Laboratorio di Restauro e le visita guidate oltre a tante consolidate manifestazioni come il Festival Internazionale di Ceramica, il Festival letterario Tolfa Gialli&Noir e una nutrita stagione estiva di eventi artistici (ospitando anche alcuni appuntamenti del celebre Festival TolfaArte).

Venerdì 23 luglio il Chiostro del Polo Culturale – un suggestivo spazio nell’ex convento rinascimentale dei Padri Agostiniani – ospiterà dalle ore 18 la Mostra e del Laboratorio artistico dedicato all’infanzia, ad ingresso gratuito. Protagonista l’artista Serena De Angelis che con l’Associazione Culturale EuDaimonie presenterà le sue illustrazioni dedicate all’infanzia realizzate con collage, acquerello, acrilico, matite colorate, argilla ed engobbi.

Alle 18.30, coinvolgerà tutti i bambini nella lettura del libro di Beatrice Alemagna “I cinque malfatti”, con storie che raccontano cinque personaggi caratteristici e “perfetti” nella loro parte “malfatta”. A seguire, il laboratorio artistico – durante il quale i bambini potranno creare il loro personaggio “malfatto” attraverso materiali di recupero.

Serena De Angelis: “Sono cresciuta tra la campagna e i boschi di Tolfa, da bambina per me era un incanto osservare la natura in tutta la sua varietà di forme e colori. Nella mia testa prendevano forma storie e personaggi. Queste illustrazioni nascono dall’esigenza di tradurre in immagini i giochi nati dalla fantasia dell’infanzia.”

La mostra di illustrazioni rimarrà allestita fino all’8 agosto. L’evento è realizzato anche grazie al sostegno dello sponsor Enel.