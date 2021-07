Domani a Tolfa La Divina Commedia di Daniele Aristarco - Terzo Binario News

La Biblioteca di Tolfa presenta “La Divina Commedia – il primo passo nella selva oscura”.

Una lezione-spettacolo di un libro illustrato che si rivolge a un pubblico di bambini, ma non solo. Nei settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, una sintesi letteraria e visiva per compiere i primi passi nell’opera del poeta fiorentino.

Un oggetto di stupore che somma la bellezza delle tavole di Marco Somà al testo appassionato di Daniele Aristarco.

Due sguardi nuovi sulla “Divina Commedia”, in grado di dialogare con la curiosità e la fantasia dei lettori. La letteratura dantesca è vastissima, molte le opere rivolte alle giovani e ai giovani lettori e, in occasione del settecentenario, nuove pubblicazioni affollano gli scaffali delle librerie.

Aristarco ha raccontato l’amore per questa opera immensa, mostrando il filo che lo lega ai versi danteschi per poi consegnarlo ai più giovani. Naturalmente, non ha dato nulla per scontato e, anzi, ha avuto premura di fare un po’ di luce nella selva di significati.

Per innescare il primo passo e seguire le lettrici e i lettori in un viaggio che li accompagnerà per tutta la vita. Che è la vita stessa, in fin dei conti. Lo stesso autore ci tiene a dire che a volte, l’inattualità è un valore positivo. Una voce del passato, talvolta, aiuta a meglio penetrare il mistero di noi stessi.

Più che alle opere del passato, l’inattualità attiene a quelle del futuro, a quelle che sembrano provenire dal futuro, o da un tempo senza tempo.

La Divina Commedia è un’opera che parla a tutti per mezzo della bellezza. Anche se non riusciamo a penetrarne ogni singolo verso, la sola bellezza dei suoni sa parlare a tutti, sempre. Sentiamo, prima ancora di capire. Quei peccatori, penitenti e santi siamo proprio noi. Dante ci offre il privilegio raro di provare a penetrare il mistero, a percorrere l’abisso ed esporci alla vertigine, vestendo i suoi panni, osservando attraverso i suoi occhi, parlando per mezzo dei suoi versi.

L’attenzione posta nel condurre per viaggio piccoli e grandi spettatori che si incamminano per la prima volta in questa selva oscura, ha fatto sì che sabato 3 luglio alle 18,30 Daniele Aristarco presenterà il libro al pubblico, presso il chiostro del Polo Culturale di Tolfa.

L’autore ci accompagnerà per mano in questo significativo mondo di pagine sfogliate, atmosfere sonore, visioni illustrate e donandoci la possibilità di essere curiosi come bambini, pronti a perdersi per un’ora, tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Chirone e dalla Cooperativa Taitle con il sostegno del Comune di Tolfa e di Enel.