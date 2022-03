Domani a Roma ultima domenica ecologica - Terzo Binario News

Come previsto dal calendario fissato dalla Giunta capitolina nel dicembre scorso in adempienza alle misure indicate dalla normativa europea, nazionale, regionale e comunale per la prevenzione e il contenimento dell’inquinamento atmosferico, domenica 13 Marzo sarà l’ultima delle quattro “domeniche ecologiche”, in cui verrà disposto, con un’ordinanza del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, il blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella “Fascia Verde ZTL” dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30.

Tra le deroghe del provvedimento rientrano i veicoli elettrici o ibridi, quelli alimentati a metano, GPL o Bi-Fuel, i veicoli con motore a benzina Euro 6, i mezzi adibiti al trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili o trattamenti sanitari per malattie gravi e per i casi di accertamento legati all’emergenza COVID-19, compresa la somministrazione dei vaccini. Tutte le ulteriori esenzioni/deroghe sono indicate nell’ordinanza consultabile sul portale di Roma Capitale.

Inoltre, sull’intero territorio comunale gli impianti di riscaldamento domestico (massimo 12 ore di funzionamento) non dovranno superare i valori di temperatura stabiliti dalle normative.

“La riduzione delle emissioni inquinanti è uno degli obiettivi fissati dall’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti “e le domeniche ecologiche sono uno strumento necessario a salvaguardare la qualità dell’aria che respiriamo. Oggi più che mai, con l’emergenza energetica legata al confitto in Ucraina e le drammatiche ricadute su famiglie e imprese è fondamentale dare massimo impulso alle politiche e alle buone pratiche di sostenibilità ambientale come al contrasto delle fonti di inquinamento”.