Domani a Ladispoli un grande evento dedicato a Totò • Terzo Binario News

Nella giornata di martedì 31 ottobre 2023 nella sede istituzionale del Comune di Ladispoli, l’Aula Consiliare Fausto Ceraolo, si realizzeranno due appuntamenti importanti, a ingresso libero, per rendere omaggio a Totò, con la partecipazione della nipote Elena Anticoli De Curtis.

La mattina alle ore 11.00 si svolgerà la conferenza stampa con i giornalisti e aperta a tutti, per la presentazione dell’evento “Totò, L’Uomo oltre la Maschera” ideato dall’attore e regista Agostino De Angelis e la sera alle ore 20.30, sempre nell’Aula Consiliare loSpettacolo Teatrale Multimediale in cui sarà coinvolta la stessa nipote, per raccontare la vita di Antonio De Curtis, con interventi recitati, cantati e la proiezione di filmati e immagini. La sera sarà possibile inoltre poter acquistare, con firma copie, il libro “Totò, il Principe Poeta” scritto dalla nipote, una raccolta inedita delle poesie e liriche scritte da Totò.

L’appuntamento culturale è stato voluto fortemente dal Sindaco Alessandro Grando che ha avuto modo di incontrare e accogliere precedentemente la De Curtis nella sede istituzionale della città; nell’occasione il primo cittadino ha fatto notare come la città ha avuto sempre un forte legame con Napoli e la Campania e la De Curtis ha donato il catalogo della mostra più importante realizzata a Napoli su Totò.

L’evento promosso dal Comune di Ladispoli, Assessorato alla Cultura e patrocinato dalla Regione Lazio è organizzato dall’Associazione Culturale ArchéoTheatron e dall’Academy for Theatre, Cinema and Cultural Heritage.