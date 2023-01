Dolci della Befana per la Dinamo Basket Ladispoli • Terzo Binario News

Quattro successi in quattro incontri fra giovanili e prima squadra

Il weekend dell’Epifania ha portato tanti dolci per la Pallacanestro Dinamo Ladispoli, che tra sabato e domenica ha giocato 4 partite e ha portato a casa 4 vittorie, cosi come 4 sono le partite disputate al PalaSorbo dalla prima squadra di Serie D targata Mistercucina e 4 sono state le vittorie ottenute.

Sabato a Capranica i ragazzini dell’ Under 14 hanno vinto nettamente contro i pari eta’ viterbesi, domenica mattina doppia replica con gli Under 13 impegnati contro Civitavecchia e gli Under 15 contro Roma Vis Aurelia; il pomeriggio invece e’ stata la volta della prima squadra senior di Serie D, la Mistercucina.com, che ha affrontato la giovane rappresentativa del Basket Roma Lab.

Partita questa, per dirla come Christian De Sica in qualche cinepanettone, che si prospettava “delicatissima” e cosi’ e’ stato: la Mistercucina con l’obiettivo di consolidare il quarto posto del girone, il Basket Roma alla ricerca della prima vittoria in campionato, con nulla da perdere.

Dopo la pausa natalizia la prima partita del campionato fa sempre un po’ storia a se’, e in casa Dinamo c’era qualche timore per come sarebbe potuta andata a finire… due indisponibilita’ importanti dell’ultimo momento poi, quelle di Davide Acconciamessa e Riccardo Fois, a referto solo per dovere di firma, hanno decisamente complicato il lavoro di coach Andrea Ciprigno.

La gara iniziava e gli ospiti provavano subito ad alzare i ritmi, cercando di far valere la loro innegabile freschezza atletica, ma capitan De Martino e compagni riuscivano a contenere bene il tentativo di strappo iniziale e cosi nonostante le tre triple del primo quarto i romani comunque non riuscivano a chiudere in vantaggio il primo periodo (17-17 il parziale).

I ragazzi ladispolani, forse fin troppo sornioni fino a quel punto, nel secondo quarto sembravano cambiare marcia: le accelerazioni di Petronio e un maggior pressing difensivo mettevano in seria difficolta’ gli ospiti, Mangiola (ancora una volta top scorer di giornata), Campolungo e Di Francesco, ben assistiti dagli altri compagni, in attacco riuscivano a fare un po’ come volevano, e cosi’ la prima meta’ gara’ si concludeva con un tranquillizzante 49-36 che permetteva di godersi lo spettacolo offerto dai tanti bambini in festa per l’arrivo durante l’intervallo di una soprendente Befana che, evidentemente in vena di straordinari, portava caramelle e piccoli regali a tema basket a tutti i presenti.

Alla ripresa dei giochi pero’ i ragazzi romani provavano in tutti i modi a rovinare la festa ai padroni di casa, alzando ritmi e fisicita’; ma i Dinamos, con Terenzi e D’alonzo innanzittutto, se c’e’ da metterla giu’ dura non e’ che si tirano indietro… purtroppo, con gli arbitri impegnatissimi a non far scivolare la partita nella bagarre piu’ totale, a farne le spese nel corso del quarto era proprio Francesco D’alonzo, espulso per doppio tecnico seguente a qualche contatto giudicato un po’ troppo ruvido. Il parziale del periodo si chiudeva cosi a favore dei romani che rosicchiavano qualche punto e si portavano a meno 8, sul 67-59.

Ultimo quarto al calor bianco, con i romani che riuscivano ad arrivare fino al meno 4; la Dinamo, spinta dal solito meraviglioso pubblico che la sta accompagnando in questa fantastica avventura, era pero’ bravissima a non mollare mentalmente e a rimanere sufficientemente lucida e attenta a non cadere nella trappola del nervosismo e della fretta, e cosi’ nonostante le uscite per cinque falli di Simone Terenzi, Simone Petronio e Leonardo Campolungo, che aggiungendosi all’espulsione di Francesco D’alonzo costringevano coach Ciprigno a chiamare in campo anche l’infortunato Riccardo Fois nei minuti finali, i ladispolani con Giuliano De Martino a portare avanti la palla e dare il giusto, compassato, ritmo in attacco, riuscivano a non perdere il bandolo della matassa e chiudere la partita, interminabile (2 ore e 8 minuti), sul 87-76 finale.

Ora la Dinamo e’ attesa da due settimane che potrebbero decidere l’esito del campionato, ovvero il raggiungimento dell’obiettivo minimo stagionale: domenica a Latina contro il Basket Bee, poi recupero infrasettimanale contro la Romana, e infine in casa contro la prima in classifica, l’imbattuta Citta Futura; servira’ tanta concentrazione e il pieno recupero della rosa al completo.

Parziali e tabellini

Mistercucina Dinamo vs Basket Roma Lab

17-17 32-19 18-23 20-18 finale 87-76

Bucci, Fois 1, Terenzi 7, De Martino (cap) 8, Mangiola 28, Petronio 7, D’alonzo 5, Campolungo 13, Ciprigno S., Acconciamessa, Di Francesco 18, Guarragi.