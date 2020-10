Dog park di Cerenova: disinfestazione rinviata - Terzo Binario News

La Multiservizi Caerite comunica che causa pioggia gli interventi di disinfestazione programmati per domani e dopo domani nei dog park di Cerenova sono stati rimandati alla prossima settimana. La chiusura è prevista per lunedì 19 alle 7,30 mentre la riapertura per mercoledì 21 alle ore 7,30.

Gli interventi effettuati dal personale addetto della Multiservizi Caerite riguardano il secondo trattamento annuale di disinfestazione contro organismi parassiti e patogeni come zanzare, pulci e zecche.

Il prodotto utilizzato dal personale addetto della Multiservizi Caerite è innocuo per persone e animali domestici ma la chiusura è finalizzata, insieme al taglio erba e alla pulizia, ad ottimizzare il risultato dell’intervento.