Dodici treni straordinari per la 13° edizione di Rock in Roma 2023 • Terzo Binario News

Dodici treni straordinari per la 13° edizione di Rock in Roma 2023, uno dei più importanti appuntamenti di musica live nella Capitale.

Si rinnova anche quest’anno l’accordo tra il Regionale di Trenitalia e Rock in Roma che dal 3 al 26 luglio, prevede 6 corse in più in direzione Ciampino e altrettante in direzione Roma per agevolare il ritorno degli appassionati di musica al termine dei concerti di LAZZA 3 luglio, COEZ 9 luglio, SALMO 13 luglio, ARCTIC MONKEYS 16 luglio, SFERAEBBASTA + SHIVA 26 luglio.

Utilizzando poi il pacchetto concerto+treno, si avrà diritto anche ad un ingresso veloce dedicato e a uno sconto del 15% sul prezzo del biglietto del concerto (tutti i dettagli su www.trenitalia.com/it/treni_regionali/lazio/rock-in-roma e rockinroma.com)

Di seguito l’elenco dei concerti per i quali è prevista l’applicazione dello sconto:

• NU GENEA 28 giugno

• PAKY 1° luglio

• LAZZA 3 luglio

• CAPO PLAZA 5 luglio

• MEZZOSANGUE 6 luglio

• COEZ 9 luglio

• MALUMA 12 luglio

• SALMO 13 luglio

• MANUEL AGNELLI 17 luglio

• ARTICOLO 31 19 luglio

• ROSA CHEMICAL 22 luglio

• SFERAEBBASTA + SHIVA 26 luglio

• OZUNA 28 luglio

Il viaggio in treno tra le stazioni di Roma Termini e Capannelle è di circa 9 minuti a bordo dei regionali diretti ad Albano/Velletri/Frascati: un’offerta complessiva che nei giorni feriali arriva a ben 120 collegamenti per oltre 48 mila posti a sedere.

La partnership fra il Regionale di Trenitalia e gli organizzatori di Rock in Roma promuove l’utilizzo dei treni regionali sempre più per raggiungere località di svago e divertimento: una risposta facile, conveniente e sostenibile per godersi il festival musicale dell’estate romana.

E sui treni del Regionale, fino al 15 settembre, è possibile usufruire dell’offerta Junior Estate con cui ragazzi fino a 15 anni, dal lunedì al venerdì, viaggiano gratis se accompagnati da un adulto over 25 pagante.