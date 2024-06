Dodicenne rischia di affogare: salvato alla Toscana di Santa Marinella • Terzo Binario News

Intervento provvidenziale del bagnino e del gruppo Playa Pura Vida con l’idromoto

Stava affogando una cinquantina di metri dalla riva: un 12enne è stato salvato dal bagnino del comune di Santa Marinella e dall’idromoto del gruppo Playa Pura Vida.

È successo intorno alle 13 alla spiaggia libera della Toscana. Il ragazzino stava affogando anche a causa della corrente e del vento che spingono oggi quando dalla riva è partita l’operazione di salvataggio. Era con un gruppo di ragazzi e la madre, vedendolo in difficoltà, si stava buttando ma poi sono partite le operazioni di soccorso che si cono concluse in pochi minuti.

Portato a riva, il 12enne sta bene sebbene abbia bevuto.

Del fatto sono stati avvertiti Guardia Costiera e organi competenti. Da parte degli addetti ai lavori un plauso a via Cicerone per aver investito sulla sicurezza in spiaggia con i presidi installati.