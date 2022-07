Dixieland italiano di scena sabato al Museo del Saxofono di Maccarese • Terzo Binario News

Al Museo del Saxofono continuano i grandi concerti del jazz con grandi professionisti del settore nell’ambito della rassegna Fai Bei Suoni 2022.

Sabato 23 luglio sarà in scena il migliore Dixieland degli anni 20 proposto da una originalissima band che può, non a torto, essere definita il Gotha del dixieland italiano che comprende Red Pellini al sax alto, Luca Velotti al clarinetto, Giorgio Cùscito al sax tenore, Gino Cardamone al banjo e Gianluca Galvani al sousaphone.

I cinque massimi esponenti del Jazz tradizionale italiano, riconosciuti a livello internazionale, offriranno – nella loro formazione “Dixie Summit” – un concerto dedicato gli anni ruggenti americani proprio nella cornice museale che espone centinaia di strumenti musicali, tra cui anche molti esemplari appartenuti a musicisti famosi e del periodo del repertorio eseguito.

La performance, in programma alle ore 21:30, sarà anticipata, come da tradizione del Museo, da un’apericena opzionale, aperta dalle ore 20:30.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita direttamente al Museo o in prevendita sul circuito Liveticket.