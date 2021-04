Divorzi e separazioni in calo ai tempi del Covid ma nel 2022 è atteso l'aumento - Terzo Binario News

Tra le ragioni della flessione la crisi economica

Divorzi e curiosità. Il lockdown sembrava essere la tempesta perfetta per le coppie in crisi e invece, stare insieme 24 su 24, pare abbia fatto bene all’amore. Almeno

nel Bel Paese. Se la convivenza forzata ha fatto “esplodere” le coppie di

mezzo mondo lo stesso non può dirsi per l’Italia, almeno stando agli ultimi

dati forniti dalla sezione Famiglia del Tribunale di Roma e elaborati

dall’Associazione Diritto e Psicologia della Famiglia ( DPF).

Nell’anno nero della pandemia si è inaspettatamente registrata una

diminuzione del 15 % del numero delle separazioni rispetto all’anno

precedente. Di contro si è rivelato un aumento, sia pure lieve

delle separazioni consensuali (+2%) che hanno rappresentato così il 76%

di quelle totali. Nessuna corsa al divorzio anche tra gli ex già legalmente

separati tanto che nel 2020 i divorzi sono diminuiti del 20% con un

aumento del 3% di quelli in via giudiziale, ovvero di quelli in cui le parti non

sono riuscite a trovare un accordo (28% contro il 25% dell’anno

precedente).

Divorzi e separazioni consensuali

Nelle separazioni consensuali aumenta dell’8% l’utilizzo della

negoziazione assistita, una procedura che consente di arrivare allo

scioglimento del matrimonio “in via amichevole” con una significativa

riduzione dei tempi e dei costi di una lunga guerra giudiziaria. Nel 2020 ci

sono stati 831 divorzi giudiziali contro i 929 dell’anno precedente.

Scendono a 1943 le separazioni consensuali, 556 in meno rispetto al 2019.

In calo anche i divorzi congiunti che passano da 1955 a 1293. In crescita

solo i numeri di chi si dice addio avvalendosi della negoziazione assistita:

832 divorzi e 1161 separazioni. L’anno precedente i matrimoni finiti con

una stretta di mano erano stati 825, 1092 le separazioni. Cosa significano

questi numeri?

Divorzi e crisi economica

«Temo che le ragioni di questa flessione vadano ricercate non tanto nella

riscoperta di sopiti amori, quanto piuttosto nella grave crisi economica

che è scaturita dall’epidemia in corso- ha detto il presidente della DPF,

avvocato Marco Meliti- Di fonte ad anni di grande incertezza economica e

con la paura di perdere il lavoro, molte coppie – soprattutto quelle a basso

reddito – non se la sono sentita di affrontare una separazione che, oltre al costo umano ed economico, comporta un grave impoverimento per le

finanze familiari, derivante dall’inevitabile duplicazione dei costi, come

quelli legati alla necessità di mantenere due abitazioni. Questo spiega

perché- ha concluso il matrimonialista- anche quando si è ritenuta non più

rinviabile la separazione, si sia cercato di farlo in accordo».

Secondo il presidente della sezione famiglia del Tribunale di Roma, Marta

Ienzi, il calo dei divorzi è solo la conseguenza di un anno “sospeso” e che il

prossimo anno i divorzi sono destinati ad aumentare.

«Il Covid a marzo scorso paralizzò il Paese, non si sapeva a cosa stavamo

andando incontro, c’era una profonda incertezza. Nelle ultime settimane

stiamo invece registrando un’impennata di nuove iscrizioni di separazioni e

divorzi, circa 300 ogni due settimane. Temo che il prossimo anno i numeri

saranno ancora più alti. C’è da dire che i coniugi dovranno fare i conti con

la crisi finanziaria che ha investito il paese – ha detto Ienzi- I giudizi che

trattiamo sono sempre intrisi di emotività. La realtà è che separarsi è un

lusso e bisogna poterselo permettere. Troppe volte vediamo donne

disperate perché gli ex non ottemperano agli obblighi del mantenimento.

Noi giudici facciamo il possibile ma penso che, sulla questione, dovrebbe

metterci seriamente le mani il legislatore».