DiVino Etrusco a Tarquinia: sabato il concorso culinario Divin Mangiando • Terzo Binario News

Inizia il countdown per Divin Mangiando, la gara gastronomica inserita nella rassegna DiVino Etrusco a Tarquinia, che vedrà i prodotti eccellenze della Tuscia preparati in piatti inediti da appassionati di cucina non professionisti.

La gara che si terrà presso le cucine del Luxury farm hotel Valle del Marta, si concluderà la sera del 19 con le premiazioni e lo show cooking a quattro mani del vincitore insieme allo chef stellato Danilo Ciavattino, presso l’Arena del Gusto del Divin Etrusco, al Chiostro San Marco, aperta già da oggi con l’esposizione di alcuni rappresentanti delle eccellenze del territorio e varie iniziative legate al vino e al cibo con sommlier e chef famosi.

La gara gastronomica, ideata da Vittoria Tassoni, è sostenuta dal Comune di Tarquinia, coadiuvato dalla Pro Loco di Tarquinia, dai produttori del territorio e da preziosi sostenitori economici, come il Club Lions di Tarquinia, presieduto da Laura Voccia, sempre in prima fila nel sostenere iniziative di promozione del territorio e a fianco della Tassoni fin dalla nascita dell’evento.

Negli anni si sono aggiunti anche Dimore s.r.l. di Giuliano Colotto e Pied’Art Cafè di Gérôme Bourdezeau, e Luca Pietrini per i grembiuli della Casa della Divisa.

Quest’anno tra i sostenitori pure l’Associazione Italiana Food Blogger, media partner e diapason digitale dell’evento, che non si concluderà il 19 con la vittoria di uno dei partecipanti, ma continuerà nel web con una challenge che porterà le eccellenze della Tuscia in ogni regione italiana.

A partecipare all’edizione 2023 ci sarà pure un bambino di 12 anni e sei concorrenti: insegnanti, impiegate, food blogger vengono da Arezzo, Roma, Tarquinia e c’è una signora tunisina, conosciuta attraverso Semi di Pace di Luca Bondi.