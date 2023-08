DiVino Etrusco a Tarquinia, gli eventi di domenica 20 agosto • Terzo Binario News

Con domenica 20 agosto si conclude la prima intensa settimana del DiVino Etrusco. Migliaia già i visitatori che hanno affollato le vie e le piazze del centro storico di Tarquinia per degustare i vini della dodecapoli etrusca o per partecipare alle tante iniziative inserite nel programma della 17esima edizione della rassegna.

In ambito musicale, a piazza Giacomo Matteotti si esibirà La Cricca; a piazza Cavour Moà; all’alberata Dante Alighieri Zooma Zooma; al lavatoio di piazza Santo Stefano Tommy Dj.

Per gli spettacoli con gli artisti di strada l’appuntamento è a piazza delle Erbe, alle 22, con l’acrobazia aerea di “Livia per aria”, e, alle 23, con il clown Bon Bon Rouge in “Na scarpa, na panchina”; a piazza San Martino, alle 22 e alle 23, la performance con trampoli e alla video art di Nikki e Alice Blasi nello spettacolo “La loise”, e, alle 22,30, la giocoleria di Antonio Tremani in “International popolare show”.

All’area eventi del chiostro San Marco, al civico 7 di via Umberto I, alle 21, si terrà “Divin Gemellando”, la degustazione guidata dei vini di Populonia e della strada del vino della Costa degli Etruschi a cura dell’“enogastronomo col cappello” Carlo Zucchetti.

Seguirà alle 22, lo show cooking del giovane chef tarquiniese Andrea Selvaggini, che recentemente ha ricevuto una Stella Michelin per il suo ristorante Savage, aperto quasi un anno fa a Oslo, in Norvegia.

A concludere la serata, alle 23, “mixology” con il bar Maspes Bistrot di Montefiascone.

Nel chiostro, inoltre, sono ospitati alcuni stand di produttori locali che metteranno in mostra i propri prodotti tipici, dalla verdura all’olio, dalle creme spalmabili alla pasta, dalle conserve al miele, veri gioielli della tradizione agroalimentare della Tuscia.

In via Giordano Bruno, all’interno del Cortile Cardarelli, un laboratorio di pittura per bambini allieta l’esposizione dei lavori a cura dell’Associazione CUORI BLU, mentre in Piazza Titta Marini è presente il laboratorio di ceramica per ragazzi.

Nelle vetrine delle attività commerciali del centro storico, si possono ammirare le opere degli artisti tarquiniesi raccolti intorno al progetto ArtisticaMente denominato “Luci sull’Arte”.

Il DiVino Etrusco è organizzato dalla Città di Tarquinia e dalla Proloco Tarquinia, in collaborazione con l’“enogastronomo con il cappello” Carlo Zucchetti e l’associazione Viva Tarquinia, con la partecipazione di Vittoria Tassoni ed il suo DiVin Mangiando, grazie al contributo della Regione Lazio, dell’Arsial, della Provincia di Viterbo, della Camera di Commercio, del MiC – Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia e con il prezioso supporto dei volontari dell’Aeopc Tarquinia e della CRI – Comitato di Tarquinia.

Il biglietto giornaliero è di 18 euro e include la degustazione di tutti i vini della Dodecapoli etrusca, una tracolla e un calice. È poi possibile acquistare il ticket da 10 euro che comprende quattro assaggi, una tracolla e un calice e la “ricarica” da 6 euro per tre degustazioni. La partecipazione alle degustazioni guidate e agli show cooking avrà un costo di 5 euro (ingresso gratuito per chi avrà acquistato il ticket da 18 euro). L’apertura delle casse è alle 20.