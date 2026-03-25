DiVino Etrusco a Tarquinia dal 20 al 23 agosto e dal 27 al 29 agosto • Terzo Binario News

Il Comune di Tarquinia annuncia il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il DiVino Etrusco, che nel 2026 taglia il prestigioso traguardo della ventesima edizione. La manifestazione si svolgerà in due momenti, dal 20 al 23 agosto e dal 27 al 29 agosto, confermando una formula di successo capace di unire promozione del territorio, cultura e grande tradizione enogastronomica.

Per celebrare questo importante traguardo, il DiVino Etrusco si presenterà con un’edizione speciale ricca di novità.

Si rafforza innanzitutto il legame con le eccellenze vinicole dei territori che, insieme a Tarquinia, facevano parte della Dodecapoli Etrusca. Un viaggio tra le radici millenarie del vino che coinvolgerà altre regioni italiane, con l’ingresso di Sicilia e Calabria che si andranno ad affiancare alla Sardegna, piacevole e apprezzata sorpresa del 2025.

Le vie e le piazze del centro storico di Tarquinia si trasformeranno ancora una volta in un grande salotto a cielo aperto, dove il vino sarà il filo conduttore di un’esperienza immersiva che abbraccia degustazioni, spettacoli dal vivo, musica, mostre e appuntamenti culturali. Tra le novità, anche un ricco programma di incontri e convegni dedicati al mondo enoico, pensati per appassionati, operatori del settore e curiosi.

La manifestazione è organizzata con la preziosa collaborazione della Pro Loco Tarquinia e si avvale della direzione dell’enogastronomo “col cappello” Carlo Zucchetti, figura di riferimento a livello nazionale nella valorizzazione del vino e dei territori.