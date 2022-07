"Divin mangiando", aperte le iscrizioni per la gara culinaria di Tarquinia • Terzo Binario News

Il concorso per valorizzare i prodotti della Tuscia abbinato al “DiVino Etrusco” vedrà la finale il 20 agosto

A Tarquinia torna il DiVino Etrusco e, con esso, tutta una serie di eventi correlati che rendono vivacemente magica la fine di agosto nella città tirrenica.

Degustazioni, incontri tematici, appuntamenti mirati alla promozione e alla conoscenza delle eccellenze locali: nel ricco calendario della rassegna – che scatta il 19 agosto e conferma la formula sui due weekend – non può mancare il concorso culinario che ormai da anni corre parallelamente alla kermesse enogastronomica.

Organizzata come sempre dall’associazione culturale Il Prezzemolino, in collaborazione con il Comune di Tarquinia, la gara gastronomica “Divin mangiando” chiama anche quest’anno all’appello gli appassionati di cucina, chef non professionisti che amano stare ai fornelli e proporre piatti originali usando, come materie prime, le produzioni a km 0 delle tante aziende presenti nel territorio tarquiniese e della Tuscia.

L’edizione 2022 vedrà una interessante novità rispetto alla formula classica del concorso, si forniscono tutti gli ingredienti ai partecipanti rigorosamente legati alla tradizione locale: starà agli aspirante chef trovare, nel tempo messo a disposizione dal regolamento, la formula giusta per combinarli in un piazzo sfizioso, capace allo stesso tempo di contenere riferimenti alla cucina regionale e alla filosofia di Slow Food nella tecnica di preparazione e di presentazione.

A una giuria selezionata il compito di scegliere, durante l’appuntamento del 20 agosto, nel centro storico di Tarquinia, la ricetta regina di “Divin mangiando”.

I finalisti e il vincitore saranno omaggiati con premi messi a disposizione dalle aziende enogastronomiche tarquiniesi e da associazioni che, da molti anni, sono al fianco del Prezzemolino e della sua presidente Vittoria Tassoni nella valorizzazione dei colori, profumi, sapori e saperi della cucina tradizionale regionale.

Vittoria Tassoni

Nel corso delle prossime settimane saranno dati tutti i dettagli della gara e sarà possibile scaricare il modulo di partecipazione sul blog vittoriaincucina.it

Per ulteriori informazioni si può nel frattempo scrivere a victorya2002@gmail.com o chiamare il 329 030 6936.