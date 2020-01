Divieto circolazione mezzi pesanti: giorni e orari - Terzo Binario News

Nei giorni particolarmente critici per la circolazione stradale, è disposto il divieto di circolazione per particolari categorie di veicoli e di trasporti stradali. A prevederlo l’annuale decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le limitazioni previste dal calendario interessano veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose. Sono previste agevolazioni per alcune tipologie di trasporto, come da e per l’estero, dalle isole maggiori e per chi trasporti merci verso gli interporti di rilevanza nazionale.

Le limitazioni previste non si applicano, invece, ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti precisati nel decreto, come, ad esempio, i mezzi dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile, i veicoli militari e di polizia per esigenze di servizio, quelli della Croce Rossa, i veicoli di Regioni e altri Enti locali, quelli per la nettezza urbana e la raccolta di rifiuti e altre tipologie meglio elencate nel provvedimento.

Ulteriori deroghe potranno eventualmente essere concesse, a seguito di una domanda debitamente motivata, dalle Prefetture.

GENNAIO 2020

1 mercoledì 9 – 22

5 domenica 9 – 22

6 lunedì 9 – 22

12 domenica 9- 22

19 domenica 9 – 22

26 domenica 9 – 22

FEBBRAIO 2020

2 domenica 9- 22

9 domenica 9 – 22

16 domenica 9 – 22

23 domenica 9 – 22

MARZO 2020

1 domenica 9 – 22

8 domenica 9 – 22

15 domenica 9 – 22

22 domenica 9 – 22

29 domenica 9 – 22

APRILE 2020

5 domenica 9- 22

10 venerdì 14 – 22

11 sabato 9 – 16

12 domenica 9 – 22

13 lunedì 9- 22

14 martedì 9 – 14

19 domenica 9 – 22

25 sabato 9 – 22

26 domenica 9 – 22

MAGGIO 2020

1 venerdì 9- 22

3 domenica 9- 22

10 domenica 9- 22

17 domenica 9- 22

24 domenica 9- 22

31 domenica 9- 22

GIUGNO 2020

2 martedì 7 – 22

7 domenica 7- 22

14 domenica 7 – 22

21 domenica 7- 22

28 domenica 7- 22

LUGLIO 2020

4 sabato 8- 16

5 domenica 7 – 22

11 sabato 8 – 16

12 domenica 7 – 22

18 sabato 8- 16

19 domenica 7- 22

24 venerdì 16 – 22

25 sabato 8 – 16

26 domenica 7 – 22

31 venerdì 16 – 22

AGOSTO 2020

1 sabato 8 – 16

2 domenica 7- 22

7 venerdì 16 – 22

8 sabato 8 – 16

9 domenica 7 – 22

14 venerdì 16 – 22

15 sabato 7 – 22

16 domenica 7 – 22

22 sabato 8 – 16

23 domenica 7 – 22

29 sabato 8 – 16

30 domenica 7 – 22

SETTEMBRE 2020

6 domenica 7 – 22

13 domenica 7- 22

20 domenica 7- 22

27 domenica 7 – 22

OTTOBRE 2020

4 domenica 9 – 22

11 domenica 9 – 22

18 domenica 9 – 22

25 domenica 9 – 22

NOVEMBRE 2020

1 domenica 9 – 22

8 domenica 9 – 22

15 domenica 9 – 22

22 domenica 9 – 22

29 domenica 9 – 22

DICEMBRE 2020

6 domenica 9 – 22

8 martedì 9 – 22

13 domenica 9 – 22

20 domenica 9- 22

25 venerdì 9 – 22

26 sabato 9 – 22

27 domenica 9- 22