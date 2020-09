Dissesto stradale: chiusa via Mattia Battistini, bus deviati - Terzo Binario News

🔴#Roma – Via Mattia Battistini



⛔Divieto di transito per dissesto del manto stradale tra Via Ennio Bonifazi e Via Cardinal Massimi ><



Deviazioni :

📌Da Boccea su Via Bonifazi e Via Monti di Primavalle



📌Da Via della Pineta Sacchetti su Via Cardinal Massimi#Luceverde pic.twitter.com/KZ6vxwo5MM