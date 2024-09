Dissesto idrogeologico a Bracciano, intervento in via Carlo Marchi • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale di Bracciano ha ufficialmente avviato un importante progetto di risanamento del dissesto idrogeologico nel quadrante di Via Carlo Marchi, un’iniziativa cruciale per migliorare la sicurezza del territorio e la qualità della vita dei cittadini.

Il progetto, finanziato dall’Unione Europea con un contributo di circa 2,5 milioni di euro, si pone come obiettivo principale la gestione e la raccolta delle acque piovane in una delle aree più colpite dagli allagamenti negli ultimi anni.

Un intervento necessario per affrontare le emergenze meteorologiche

Negli ultimi anni, Bracciano ha dovuto affrontare ripetute emergenze legate alle piogge intense. Le strade allagate e le perdite sotterranee hanno causato danni alle infrastrutture e messo a rischio la sicurezza della comunità. “Questo progetto di risanamento – ha dichiarato il Sindaco di Bracciano – è essenziale per prevenire ulteriori danni e garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Le condotte sotterranee attuali sono ormai inadeguate per gestire le piogge sempre più violente, e l’intervento strutturale è imprescindibile”.

Il Sindaco ha inoltre aggiunto: “Il dissesto idrogeologico rappresenta una delle maggiori sfide per la nostra comunità. Non possiamo più permettere che le piogge stagionali diventino fonte di disagi costanti. Questo intervento risponde all’esigenza di proteggere il nostro patrimonio e migliorare la vivibilità di Bracciano”.

Dettagli dell’intervento

Il progetto prevede la sostituzione e l’ampliamento dei collettori esistenti, il rifacimento del manto stradale e la costruzione di nuove infrastrutture per prevenire futuri allagamenti. Saranno inoltre implementate soluzioni innovative per migliorare la gestione delle acque piovane, con l’obiettivo di rendere più sicuro e resiliente il sistema urbano.

Le aree maggiormente interessate dai lavori comprendono Via Carlo Marchi e il quadrante circostante, dove sono stati riscontrati i maggiori problemi. I lavori comporteranno alcune variazioni temporanee alla viabilità, con la chiusura di strade e deviazioni del traffico. L’Amministrazione comunale si impegna a ridurre al minimo i disagi per i cittadini, comunicando tempestivamente il calendario dei lavori e il piano di viabilità previsto.

Un investimento a lungo termine per Bracciano

Il Sindaco ha sottolineato l’importanza di un approccio strutturale per affrontare il dissesto idrogeologico. “Gli eventi meteorologici estremi sono sempre più frequenti, e non possiamo permetterci di essere impreparati. Investire in infrastrutture di qualità significa proteggere le nostre case, le nostre strade e la nostra comunità”.

L’area compresa tra Via Salvo D’acquisto e Via Prato Giardino ospiterà temporaneamente i materiali di cantiere e sarà ripristinata al termine dei lavori, che si prevede dureranno almeno due mesi nelle fasi più critiche. “I disagi saranno temporanei – ha concluso il Sindaco – ma i benefici saranno duraturi. Con la collaborazione di tutti, potremo rendere Bracciano un paese più sicuro e vivibile”.