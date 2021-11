Dispositivi per la casa intelligente: valgono l'investimento? - Terzo Binario News

Case domotiche, elettrodomestici intelligenti, serrature elettroniche, muri termo trattati, infissi termici e isolanti, pavimenti riscaldati, forni e piastre a induzione, stanno prendendo sempre più piede tra i consumatori.

Ormai l’obbiettivo di ogni famiglia è vivere comodi in una casa intelligente.

Anche il mercato immobiliare sta crescendo soprattutto nella vendita di case costruite qualche decennio fa per lasciare spazio alle nuove costruzioni domotiche: tuttavia le nuove costruzioni pur essendo ben progettate hanno un grosso limite, sono piccole massimo di 85 metri quadri.

Nonostante ciò, alle nuove famiglie, alle nuove generazioni la casa intelligente è il top per vivere: gli elettrodomestici intelligenti consentono ai proprietari di casa di controllare facilmente quando i loro elettrodomestici utilizzano l’elettricità.

Ad esempio, la lavastoviglie e l’asciugatrice possono essere programmate per funzionare a tarda notte, oppure il frigorifero può essere impostato per entrare in modalità di sbrinamento ad alta intensità energetica solo nelle mattine del fine settimana, quando le tariffe elettriche costano meno basse.

Per non parlare poi della illuminazione intelligente che, se utilizzate nelle nostre case, può generare risparmi energetici sulle bollette della luce.

La domotica semplifica la vita di casa

Gli elettrodomestici intelligenti, l’illuminazione intelligente non solo sono più efficienti ma si regolano o si spengono automaticamente quando una stanza non è occupata, sovvengono in aiuto anche per evitare costosi errori come lasciare le luci accese durante la notte o in nostra assenza ovvero a far funzionare un condizionatore d’aria o un riscaldatore in una casa vuota.

Se si immagina di pulire sotto i nostri letti è facile intuire le difficoltà, il bastone della scopa non riesce a ficcarsi sotto per catturare la polvere oppure l’aspirapolvere essendo verticale non può proprio passare da lì sotto.

Ecco che sovviene in aiuto l’aspirapolvere robot che ha la forma di un disco e va da sola dappertutto catturando mentre cammina, in piena autonomia, la polvere che incontra durante il suo tragitto casalingo.

Come funzionano i dispositivi domotici?

Quasi tutti i dispositivi domestici funzionano non solo manualmente ma possono anche fantasticamente essere accesi tramite una semplice una connessione ad Internet; quindi, è possibile controllarli da remoto attraverso il proprio smartphone, pc o tablet con l’app complementare realizzata ad hoc dalla casa produttrice.

Anche la scelta di una connessione ad Internet non è da sottovalutare nella domotica di una casa perché da essa, dipende la sicurezza dei nostri dati oggi più che mai.

Attraverso internet tutti questi dispositivi domotici sono interconnessi fra di loro, sicché utilizzare una VPN online per proteggere la rete domotica è un’esigenza da non trascurare assolutamente .

Grazie alla connessione con una VPN online si accede a Internet in totale privacy e sicurezza perché nessuno può captare da dove esattamente avviene la connessione e di conseguenza nessuno può mettere le mani sui nostri dati Internet.

Oggigiorno acquistare una VPN significa nascondere l’indirizzo IP e ottenere privacy e sicurezza online.

La maggior parte dei dispositivi domotici funziona anche con varie forme di controllo vocale.

Pensate al prodotto Alexa : da seduti è possibile dare il comando vocale, ascoltare una canzone, spegnere le luci della stanza quando siamo già a letto, elaborare un calcolo e tanto altro.

Vale la pena investire per i dispositivi domestici di ultima generazione?

Quanto investire nella propria smart home è una decisione da prendere in base alle proprie esigenze e al livello di comfort che si vuole raggiungere.

L’aspetto migliore dei dispositivi smart più piccoli ed economici è che consentono di creare una casa più connessa con zero sforzi.

Tuttavia, considerato l’enorme ventaglio di scelte e opzioni con nuove categorie di prodotti che arrivano ogni settimana, ci si può perdere facilmente e, dal momento che i sistemi domotici si basano su componenti in grado di comunicare fra loro, prima di procedere con l’acquisto dei gadget più recenti e costosi, è necessario assicurarsi che la compatibilità fra tutti i dispositivi smart sia al 100%, includendo nell’equazione anche smartphone, tablet e smart speaker.