Disostruzione, assegnati i diplomi agli agenti della Municipale di Civitavecchia • Terzo Binario News

Si conclude oggi 27 Novembre la formazione di 30 tra Agenti e personale civile del Corpo di Polizia Locale della Città di Civitavecchia.

Durante queste giornate di formazione, gli istruttori dell’A.P.Pe, hanno illustrato le manovre di Disostruzione per soggetti in età Pediatrica e Adulta secondo Linee Guida Internazionali.

Un particolare ringraziamento va al Primo Dirigente di Polizia Locale, Dott. Ivano Berti, il quale ha autorizzato lo svolgimento delle giornate formative ed ha ricordato l’importanza di conoscere queste manovre, perché potrebbero essere utili per salvare una vita, non solo in ambito lavorativo, ma anche in famiglia.