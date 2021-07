Disinfestazione a Ladispoli oggi e domani - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che lunedì 12 e martedì 13 luglio sarà effettuato il secondo intervento della campagna di disinfestazione dalle zanzare iniziata nello scorso mese di giugno.

Nella prima giornata, i quartieri interessati sono: Caere Vetus, Cerreto e Miami (larvicida dalle 8:00 alle 16:00). Nella seconda giornata, i quartieri interessati saranno i seguenti: Paolo Laziale e centro fino a fosso Vaccina (larvicida dalle 8:00 alle 16.00).

I prossimi interventi sono previsti il 2 e 3 agosto. Sempre il 12 e 13 luglio si terrà il primo trattamento di derattizzazione sul territorio comunale e nei plessi scolastici. I prossimi interventi sono previsti il 6 e 7 settembre.

L’Amministrazione comunale informa che la campagna di disinfestazione dalle zanzare e di derattizzazione non avrà alcun impatto ambientale in quanto ecologica. Gli interventi di disinfestazione larvicida (contro le larve di zanzare) sono effettuati mediante l’impiego di prodotti a base di Bacillus thuringiensis e gli interventi di derattizzante mediante l’impiego di prodotti placebo, privi di principi attivi, che saranno sostituiti con prodotti derattizzanti solo in caso di forte infestazione. Gli stessi sono effettuati in orari diurni ed i prodotti utilizzati sono regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute come presidi medico chirurgici.