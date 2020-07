Disinfestazione a Cerveteri lunedì 3 agosto - Terzo Binario News

Secondo ciclo di disinfestazione adulticida contro gli insetti nel territorio comunale di Cerveteri.

Il ciclo di disinfestazione interesserà i centri abitati dell’intero territorio comunale e si svolgerà nelle ore notturne, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del mattino, utilizzando sostanze in modalità e quantità tali da non provocare nessun danno per persone, animali o cose.

La disinfestazione si svolgerà con il seguente calendario: nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto a Cerveteri Capoluogo, Borgo di Ceri, Borgo del Sasso, Due Casette e Cerqueto, tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto Cerenova, Campo di Mare e la zona di Ippocampo, e infine tra venerdì 7 e sabato 8 agosto la zona di Valcanneto, I Terzi e Borgo San Martino.

Durante il ciclo di disinfestazione si raccomanda di non sostare nelle piazze o nei luoghi interessati dal servizio, di tenere le finestre chiuse, di non lasciare panni e indumenti stesi sui balconi e di riparare alimenti, animali domestici e di allevamento.

“Come ogni estate l’amministrazione ha predisposto una serie di interventi per combattere il fenomeno delle zanzare. Dal mese di maggio sono stati effettuati gli interventi larvicidi inserendo delle pasticche in tutti i tombini e da lunedì sarà avviato il primo dei due trattamenti antialari contro la zanzara e la zanzara tigre – ha detto Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri – per renderla maggiormente efficace però, è necessario che ognuno di noi assuma delle piccole ma importanti accortezze. Infatti, la disinfestazione, interessa solamente le aree pubbliche, e non spazi privati, che sono interessati solamente di riflesso. È dunque importante che ognuno di noi eviti la formazione di ristagni d’acqua in giardini o balconi provvedendo a svuotare sottovasi o innaffiatoi. Si invitano infine i cittadini a parcheggiare i propri mezzi in modo tale da non ostacolare il libero e corretto transito dei mezzi utilizzati”.

Per qualsiasi informazione o problema potete rivolgervi ai numeri verdi di Camassa sia da telefono fisso 800996998 che da cellulare 0805569000