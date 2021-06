Discarica rifiuti edili interrati: area sequestrata - Terzo Binario News

Nel corso dei controlli per il contrasto dei reati ambientali, la Polizia Locale ha intercettato, nel quadrante sud della Capitale, una vasta discarica di rifiuti edili interrati all’interno di un terreno agricolo, in prossimità di via Ardeatina.

Gli agenti delle Unità GSSU ( Gruppo sicurezza sociale urbana), Spe ( Sicurezza Pubblica Emergenziale), unitamente al IX Gruppo Eur, hanno colto in flagranza mezzi intenti a scaricare materiali di risulta, insieme ad alcuni bobcat all’opera per ricoprire i rifiuti con fresato d’asfalto.

L’intera area, di circa 7mila metri quadri, é stata posta sotto sequestro ed il proprietario è stato denunciato per reati ambientali ed edilizi, in relazione al cambio di destinazione d’uso del terreno.

Sono tuttora in corso ulteriori indagini sull’entità della discarica che, da quanto emerso finora, interessa circa 2/3 dell’intera superficie, nonché su coloro che a vario titolo hanno contribuito alle attività illecite. Un altro aspetto su cui i caschi bianchi stanno investigando riguarda le modalità di smaltimento dei rifiuti trovati all’interno di alcuni container, dove erano presenti circa 100 mq di materiali di scarto.