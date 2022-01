Discarica di rifiuti pericolosi sequestrata da Roma Capitale - Terzo Binario News

Un’area di 12mila metri quadri è stata sequestrata dalla Polizia Locale di Roma Capitale: all’interno una vera e propria discarica abusiva con oltre 4mila metri cubi di rifiuti pericolosi, in parte incendiati.

L’intervento è stato eseguito dai caschi bianchi del IX Gruppo Eur nell’ambito di una serie di controlli che gli agenti del Reparto Tutela Ambientale, stanno portando avanti per contrastare il fenomeno illegale delle discariche abusive.

All’interno del terreno di proprietà privata, sito nella zona di Santa Palomba, gli operanti hanno rinvenuto la presenza di cumuli di calcinacci, lamiere, materiale di risulta, pneumatici, elettrodomestici, abbandonati illegalmente.

Oltre al sequestro dell’area, è scattata la prima denuncia per un uomo di 60 anni, proprietario dell’area. Ulteriori indagini sono tuttora in corso per risalire ad altri responsabili.

Al termine delle indagini la bonifica dell’area sarà interamente a carico del proprietario del terreno.