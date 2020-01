Discarica a Monte Carnevale, la Valle Galeria dice "no alla seconda Malagrotta": la manifestazione - Terzo Binario News

“La Valle Galeria è stata la pattumiera di Roma per 50 anni, pagando in termini di distruzione ambientale, in termine di salute pubblica, con un tasso di tumori del 28% superiore alla media cittadina. Non dimentichiamoci che nella Valle Galeria sono stati indicati anche altri siti che non possono essere considerati in alcun modo moneta di scambio e che per quello di Monte Carnevale è stato chiuso l’iter autorizzativo per una discarica di inerti il 27 dicembre”. Così il Comitato Valle Galeria Libera: oggi 11 gennaio è in programma la manifestazione. Appuntamento alle 10 in via di Ponte Galeria 276, incrocio via della Pisana.

“L’unico intervento ammissibile nella Valle Galeria è quello volto al Risanamento e alla Bonifica delle devastazioni di decenni, a garanzia della salute pubblica degli abitanti e per restituire un habitat a specie animali e vegetali meravigliose”.

“Pretendiamo una gestione dei rifiuti finalmente virtuosa, che rispetti in primis i cittadini ed i territori; che le Amministrazioni che nei decenni hanno fallito, trovino le soluzioni degne della Città che il mondo ci invidia. Non compete a noi fornire i rimedi a decenni di una gestione scellerata e meramente speculativa; gli amministratori siano all’altezza dei loro compiti e delle responsabilità assunte davanti alle leggi ed agli impegni presi con la cittadinanza” hanno terminato dal Comitato.

Tanti gli striscioni apparsi: “Noi non siamo rifiuti”, “La salute è un diritto”, “Gli agricoltori della Valle Galeria dicono no alla Seconda Malagrotta”.