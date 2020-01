Discarica a Monte Carnevale, Garipoli (FdI): "In piazza con i cittadini della Valle Galeria" - Terzo Binario News

“Nonostante le ultime notizie dal Campidoglio ed in attesa di un definitivo ritiro della Delibera da parte del Sindaco Raggi, scenderemo convintamente al fianco dei residenti della Valle Galeria sabato 11 gennaio 2020 – ore 10 – in Via di Ponte Galeria 276 incrocio Via della Pisana (area Eni/AGIP) per la manifestazione di protesta contro la scelta dell’area della nuova discarica a Monte Carnevale nella Valle Galeria, nel Municipio XI”. Così in una nota Valerio Garipoli, già capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio XI e componente della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia.

“Come nel 2012 per Monti dell’Ortaccio, ribadiamo la ferma e convinta necessità di escludere categoricamente il territorio del Municipio XI da qualsiasi tipo di impiantistica sui rifiuti”.