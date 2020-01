Discarica a Monte Carnevale, "a rischio la salute pubblica" - Terzo Binario News

“Questa mattina, insieme circa 4000 persone, abbiamo partecipato alla manifestazione per dire no alla discarica a Monte Carnevale”. Lo dichiarano i capigruppo in Consiglio Comunale Paola Magionesi (Pd), Barbara Bonanni (Leu) e Angelo Petrillo (Lista Zingaretti).

“È necessario mettere in campo tutte le azioni possibili per difendere la salute delle nostre cittadine e dei nostri cittadini – dichiarano -. Questo territorio è già stato vessato sotto il profilo ambientale e della salute pubblica da oltre quarant’anni. È impensabile solo indicarlo ancora come un possibile sito di stoccaggio”.



Sulle stesse posizioni si era già espresso il sindaco Montino poche ore dopo l’annuncio dell’indicazione di Monte Carnevale come sito per la nuova discarica di Roma. Il sito si trova, infatti, a poca distanza dalla discarica (chiusa) di Malagrotta, dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci, dalla raffineria di Roma e da ben due impianti Ama.