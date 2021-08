Disagi idrici a Cerenova, un cittadino protesta con Pascucci - Terzo Binario News

Un cittadino attacca il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci per la crisi idrica di Cerenova.

“Egregio Pascucci, non mi è chiaro se Lei fa parte di qualche compagnia teatrale, per quanto sia bravo a prenderci in giro.

Le ricordo che da giorni che siamo senz’acqua a Cerenova, con i problemi igienico sanitari, e sinceramente non è da oggi o ieri, Acea al telefono non risponde se non con un comunicato di lavori in corso.

Con le taniche ci vada Lei, visto che paghiamo anche per un disservizio. Ma abbiamo pure persone in quarantena per Covid e credo serva un’igiene maggiore. Tra i vari fondi che pubblicizza, oltre ad asfaltare la pubblica piazza, poteva accordarsi con Acea di rifare la rete idrica.

Ma a parte tutto, è pur vero che basta un pochino di frequentazione della città, per capire cosa offre il comune. Dia un senso al suo mandato. Speriamo bene, ma passati questi ultimi giorni di ferie forse tornerà tutto nella normalità”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.