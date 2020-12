Disabilità, accessi dei familiari a reparti e strutture Covid: la lettera al ministro - Terzo Binario News

“Noi puntiamo ad essere al loro fianco per curarli, non per essere solamente presenti al fine vita”

“Disabilità e non autosufficienza non sono sinonimi: una persona non autosufficiente è colui che a causa di una condizione patologica presenta gravi limiti o totali impedimenti nelle relazioni e nello svolgere attività essenziali alla propria sopravvivenza”. Così Elena Improta (Oltre lo sguardo ONLUS) e Loredana Fiorini (Hermes ONLUS) nella lettera inviata al ministro della Salute, Roberto Speranza.



“Queste persone hanno difficoltà tali da non essere in grado di restare da sole neanche pochi minuti al giorno, senza correre rischi per la loro incolumità. In caso di malattia e di ricovero in ambito ospedaliero, hanno necessità di un supporto costante fatto di figure di riferimento affettivamente significative, che possano rappresentare un indispensabile “veicolo di

facilitazione”, l’unica mediazione tra loro e il contesto sanitario. Nessun trattamento terapeutico sanitario risulta essere efficace se manca il rapporto di fiducia tra il paziente e l’intero sistema sanitario come pure l’indispensabile collaborazione, premessa essenziale per ogni tipo di cura e terapia”.

“Il caregiver familiare è una figura affettiva che, proprio per il fatto di aver ricoperto a lungo il ruolo di prestatore di cura e, al contempo, di facilitatore tra la persona non autosufficiente e il resto del mondo, rappresenta una risorsa indispensabile e universalmente riconosciuta per qualsiasi approccio terapeutico complesso, a maggior ragione in contesti di emergenza come quelli che occorre affrontare in una pandemia dove la scarsità di risorse umane è costantemente in sovraffaticamento”.

“Per questo motivo appare indispensabile e urgente effettuare un protocollo obbligatorio, non più lasciato al giudizio insindacabile di un direttore/dirigente sanitario, che permetta la presenza del caregiver familiare per le persone non autosufficienti affette da Covid in ospedale sin dalla loro ingresso in pronto soccorso e nei reparti di degenza fino alle aree di terapia sub intensiva”.

“Il protocollo deve garantire al caregiver che ne faccia richiesta di poter assistere il proprio familiare h 24, dotato di tutti i DPI anticontagio previsti e la possibilità di una stanza singola con doppio letto. Nell’eventualità non fosse possibile reperire una stanza singola si potrà prevedere un ambiente separato all’interno di una stanza a più letti, mediante utilizzo di soluzioni mobili tipo separé, in modo da garantire il rispetto alla privacy della persona con disabilità e degli altri ricoverati”.

“Questo per evitare il ricorso a ricoveri impropri, riconoscendo l’indispensabile risorsa dell’assistenza famigliare nel supporto assistenziale del ricovero di persone che non possono essere considerati nelle medesime condizioni degli altri pazienti in grado di segnalare malesseri, chiedere aiuto e collaborare al trattamento medico terapeutico”.

“Noi puntiamo ad essere al loro fianco per curarli, non per essere solamente presenti al fine vita”.

La “rete” delle Organizzazioni di seguito elencate unitamente alla Consulta H di Roma aderisce e sostiene quanto sopra esposto



Umberto Emberti Gialloreti Presidente Consulta della disabilità di Roma Capitale

Community Sorelle Di Cuore Consulta Municipio 3 di Roma – Presidente Margherita Pessina Consulta Municipio 9 di Roma – Presidente Luciana Gennari Consulta Municipio 12 di Roma – Presidente Gabriella Schina Consulta Municipio 13 di Roma – Presidente Marcello Gerardi Consulta Municipio 2 di Roma – Presidente Alberto Belloni Consulta Municipio 1 di Roma – Presidente Annamaria Comito Consulta Municipio 15 di Roma – Alessandra Valenzi Associazione Nuove Frontiere APS Onlus Associazione I Guerrieri SPQR Associazione Come Dopo Di Noi UFHA Fondazione Oltre Noi Gruppo Asperger Lazio ODV Associazione Ylenia E Gli Amici Speciali