Disabile resta sul treno fermo per ore: manca il carrello, scende a braccia con i pompieri a Civitavecchia - Terzo Binario News

Una donna disabile non è potuta scendere dal Frecciabianca fermo da due ore sul binario 3 alla stazione di Civitavecchia perché privo del carrello elevatore. Il fatto è successo ieri sera.

Un guasto ha bloccato il convoglio proveniente da Grosseto e diretto a Roma costringendo i passeggeri a scendere. Scesi tutti tranne una, una donna romana in carrozzina, rimasta bloccata perché sulla piattaforma non arriva il carrello apposito. Infatti lo strumento c’è ma può essere utilizzato solo sul binario 1, come confermano da Rfi. E con il treno bloccato non è stato neanche possibile effettuare uno scambio per spostarlo all’1.

Subito è stata avvertita l’assistenza ma nessuno è autorizzato a far scendere a braccia. Così, avvertita anche la Polfer, si è atteso arrivo dei Vigili del Fuoco e dell’ambulanza del 118 poi prima di procedere all’operazione.

Nel frattempo da Rfi hanno chiamato un taxi che ha accompagnato la signora nella Capitale.