Direttivo del Comitato Piccola Industria di Unindustria per la prima volta a Civitavecchia • Terzo Binario News

Si è tenuto per la prima volta, a Civitavecchia il Consiglio direttivo del Comitato Piccola Industria di Unindustria, realizzato con il supporto e il coinvolgimento attivo di Unindustria Civitavecchia.

A ospitare la riunione, in collaborazione con Costa Crociere, la nave ammiraglia Costa Toscana ormeggiata al porto di Civitavecchia.

Dopo le tappe di maggio a Rieti e di luglio a Viterbo, continua quindi l’iniziativa di svolgere Consigli direttivi itineranti nella regione, allo scopo di mantenere una maggior vicinanza agli imprenditori e a far meglio percepire ruolo, funzione e attività svolte dal Comitato in termini di rappresentanza alle imprese.

L’incontro è stato così un rilevante momento di ascolto, confronto e approfondimento di tematiche di interesse specifico per le piccole e medie imprese del territorio civitavecchiese.

Dopo le comunicazioni del Presidente del Comitato Piccola Industria, Fausto Bianchi, è intervenuto anche il Presidente di Unindustria Civitavecchia, Cristiano Dionisi. Una riunione ricca di temi per definire le priorità della componente. Dagli appuntamenti nazionali a cui prenderà parte in Comitato, come il Forum Nazionale Piccola Industria in programma l’11 novembre 2023 a Pavia e l’annuale Pmi Day, ai focus strategici dedicati alla riforma del nuovo codice degli appalti e lo SMEs Relief Package a sostegno delle PMI.

“Dopo quelli di Rieti e Viterbo – ha dichiarato Fausto Bianchi – anche l’incontro di Civitavecchia è stata un’importante occasione per rafforzare confronto e scambio tra il Comitato Piccola Industria di Unindustria e le realtà imprenditoriali operanti su questo territorio caratterizzato dalla presenza di un porto sempre più centrale nel Mediterraneo. Abbiamo potuto ascoltare le progettualità e le esigenze di un territorio che nella nostra regione rappresenta una parte essenziale del tessuto produttivo e che costituisce un motore di innovazione e sviluppo. Ringrazio Costa Crociere S.p.A. e il Business Partner Sales & Marketing Italy Daniele Zella per l’ospitalità e per l’esperienza a bordo della splendida nave ammiraglia Costa Toscana”.

“Come è emerso da questa riunione – sono le parole di Cristiano Dionisi – il tessuto produttivo di Civitavecchia si è dimostrato ancora una volta molto ricettivo e partecipativo. Ringrazio il Presidente Fausto Bianchi e il Comitato Piccola Industria di Unindustria per aver ascoltato e condiviso le istanze delle nostre imprese, attive in diversi settori con particolare riferimento alla Blue Economy e allo sviluppo del retroterra portuale. Il porto sta diventando sempre di più uno dei driver di crescita del Lazio