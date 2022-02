Diradamento in corso alla Frasca, la Bioma Civitavecchia: "Garantisce la salvaguardia delle pinete" - Terzo Binario News

Contestualmente sono stati piantati 600 nuovi alberi per la barriera frangivento

“Associazione Culturale Naturalistica BIOMA Civitavecchia – Monumento Naturale La Frasca proseguono gli interventi di diradamento nella Pineta.

Gli interventi di diradamento vengono eseguiti per la salvaguardia delle pinete costiere dell’alto Lazio.

Dobbiamo sottolineare l’importanza del diradamento essendo pinete costiere soggette a numerosi fenomeni atmosferici violenti garantisce la stabilità dei pini sane oltre alla rinnovazione naturale della macchia mediterranea.

Tali lavori rientrano nel piano di gestione forestale e manutenzione adottato da Arsial. Inoltre sono stati messe a dimora 600 alberi per il ripristino della barriera frangivento e sono state installate nuove palizzate in pali di legno per proteggere la flora spontanea.

I lavori si concluderanno entro la fine del mese di febbraio per tutelare la nidificazione dell’avifauna.

Gli interventi hanno avuto il nulla osta dell’ente gestore del Monumento Naturale La Frasca ossia la Direzione Ambiente della Regione Lazio e le ulteriori autorizzazioni dagli altri enti competenti, il ricavato del taglio della Pineta sarà utilizzato da Arsial per progetti di conservazione e miglioramento forestale come previsto dalla legge regionale.

Bioma vuole segnalare l’ennesimo tentativo d’incendio della pineta(foto: venerdì 11 febbraio) estinto grazie alla prontezza dei frequentatori del sito naturalistico e il danneggiamento della segnaletica dove sono indicati il divieto di accesso con autoveicoli a motore e le norme di comportamento. Tali atti intimidatori si registrano dopo poche ore dall’istallazione da parte delle ditte.