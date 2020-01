Diplomi e lauree, ecco i titoli di studio più richiesti: medicina, economia e ingegneria nella top 3 - Terzo Binario News

Secondo la Rivista Forbes, che ha elaborato dati provenienti da Miur, Anpal e UnionCamere, nei prossimi 5 anni si assisterà ad un cambiamento profondo della struttura professionale del nostro paese, con un fabbisogno occupazionale che per oltre il 60% riguarderà laureati e diplomati, e per oltre il 35% le professioni tecniche e ad elevata specializzazione.

Lo studio, elaborando i dati del Miur, rileva che nel periodo 2019-2023 il totale dei neo-laureati ammonterà a 893.600 unità a fronte di una domanda di personale laureato che andrà tra le 959mila e le 1.014unità.

LE LAUREE

Gli indirizzi di laurea, in cui lo scarto tra fabbisogno totale e offerta prevista è positivo quindi con una maggiore richiesta di profili rispetto a quanti si attende usciranno dalle Università, saranno quello medico-sanitario, con una richiesta tra 171mila e 176mila unità, seguito da quello economico, da 152mila a 162mila unità, da ingegneria, con una domanda compresa tra 127mila e 136mila lavoratori, e dall’area giuridica, da 98mila a 103mila unità.

I titoli di studio più richiesti sulla base del fabbisogno totale 2019-2023*

Medico-sanitario (da 171.400 a 175.800 unità)

Economico (da 151.800 a 162.200 unità)

Ingegneria (da 126.800 a 136.400 unità)

Giuridico (da 98.000 a 102.900 unità)

Insegnamento e formazione** (da 91.900 a 96.800 unità)

Politico-sociale (da 59.600 a 62.900 unità)

Letterario (da 56.100 a 60.000 unità)

Architettura (da 56.000 a 59.400 unità)

Linguistico (da 34.000 a 36.800 unità)

Scientifico, matematico e fisico (da 28.900 a 30.600 unità)

Psicologico (da 25.600 a 27.000 unità)

Chimico-farmaceutico (da 24.900 a 26.600 unità)

Geo-biologico e biotecnologico (da 15.200 a 16.500 unità)

Agroalimentare*** (da 12.300 a 13.100 unità)

Statistico (da 6.500 a 6.800 unità)

* Valori arrotondati alle centinaia. Il totale non comprende l’offerta di laureati nell’indirizzo difesa e sicurezza, pari a 2.600 unità nel quinquennio e per il quale è stimato un fabbisogno molto limitato.

**Comprende l’indirizzo scienze motorie.

***Non comprende il fabbisogno espresso dal settore agricolo.

Fonte: Unioncamere-ANPAL, Sistema Informativo Excelsior

Il sistema formativo italiano dovrà anche prepararsi a rispondere alle sfide dei cambiamenti nei trend produttivi dei settori economici, che saranno fortemente influenzati dalla pervasività della rivoluzione tecnologica e dalla necessità di riorientare le scelte produttive verso un green new deal. In particolare, nell’ambito della “Digital Transformation” le imprese ricercheranno tra i 275mila e i 325mila lavoratori con specifiche competenze matematiche e informatiche, digitali e social o relative agli sviluppi nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale o dei big data e delle tecnologie 4.0. Ciò si tradurrà non soltanto in una richiesta di nuove figure professionali o di figure già esistenti in grado di gestire le rapide trasformazioni tecnologiche, il cui “contenuto professionale” sta notevolmente cambiando, ma anche nella necessità di un continuo adeguamento delle competenze digitali per tutte le figure che saranno richieste.

Per quanto riguarda la filiera ”Ecosostenibilità”, le imprese avranno bisogno tra i 519mila e 607mila lavoratori per cogliere al meglio le opportunità offerte dalla diffusione di processi produttivi rispettosi dell’ambiente, volti ad ottimizzare o ridurre l’utilizzo di materie prime.

La filiera “Salute e Benessere” contribuirà ad alimentare la domanda di lavoro nei prossimi 5 anni ricercando tra le 361mila e 407mila unità, prevalentemente figure di livello medio-alto in campo medico-sanitario e assistenziale.

I DIPLOMI

E se una fetta consistente delle oltre 2,5 milioni di assunzioni programmate nei prossimi cinque anni dalle imprese del settore privato e di quello pubblico sarà appannaggio di laureati (con quasi 780mila posizioni sono a disposizione dei “colletti bianchi”, essenzialmente nelle materie “Stem”, con in testa sanità, economia, ingegneria. In pratica, la “domanda” dei datori interesserà 155.600 dottori in media l’anno), altre 809.600 posizioni andranno a diplomati, e qui entrano in ballo i diversi indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale (amministrazione, finanza e marketing, turismo, meccanica, meccatronica, energia, elettronica ed elettrotecnica). In possesso di una qualifica regionale o della semplice scuola dell’obbligo sono i restanti 988.500 ingressi stimati.