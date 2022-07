Dipendenti del Traiano in agitazione • Terzo Binario News

“Con lettera indirizzata al Comune di Civitavecchia responsabile dell’affidamento, nelle persone del sindaco e dell’assessore alle partecipate CSP Civitavecchia Servizi Pubblici affidatario del servizio, nelle persone del Presidente del CDA e del responsabile del personale la scrivente O.S. FILCAMS CGIL dichiara quanto segue:

A seguito dell’affidamento tramite gara telematica alla job Italia del servizio di portierato del comune di Civitavecchia e del Teatro Traiano con l’assunzione dei/le Lavoratori/Ici con gli stessi parametri settimanali precedenti all’affidamento stesso, la scrivente O.S. è a fare notare, per quanto è a propria conoscenza, che nel capitolato di appalto si prevedeva l’assunzione di Part Time con parametri settimanali non in linea con quanto fatto sottoscrivere ai lavoratori/Ici.

Gli stessi hanno sottoscritto il proprio contratto individuale solo per non incorrere in una eventuale mancata assunzione.

Per i motivi sopra edotti la scrivente, su mandato dei lavoratori interessati, è a richiedere a quanti in indirizzo di verificare quanto sopra esposto e in attesa di risposte chiarificatrici a tale proposito è a dichiarare lo stato di agitazione del personale operante nel Teatro Traiano non escludendo una dichiarazione di sciopero”.